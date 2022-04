Les supporters de Marseille interdits de se déplacer en Grèce

Les autorités locales estiment que leur sécurité ne pourra pas être assurée.

Cette semaine, la rencontre entre Marseille et le PAOK Salonique a été très chaude en tribunes. De nombreux débordements ont eu lieu, et l'Olympique de Marseille s'attendrait à recevoir une amende salée de la part de l'UEFA. Après la rencontre, l'entraîneur de l'équipe grecque avait notamment laissé sous-entendre que les supporters phocéens ne seraient pas bien reçus en Grèce. Et bien, ils ne seront pas reçus du tout. Selon le journal l'Equipe, la sécurité des 500 supporters devant se déplacer à Salonique ne pourra pas être assurée. Ils suivront donc la rencontre depuis chez eux. Pour rappel, Marseille s'est imposé 2-1 lors de la manche aller, grâce notamment à un splendide but de Dimitri Payet.