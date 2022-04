Jorge Sampaoli justifie le choix Mandanda

Le portier a été titularisé, un peu à la surprise générale.

Lors de la victoire en clôture de la 31e journée de Ligue 1 sur Montpellier (2-0), Steve Mandanda (37 ans) a été titularisé alors que Pau Lopez est clairement passé premier dans la hiérarchie des gardiens cette saison.

Le coach de Marseille Jorge Sampaoli, dans des propos relayés par les médias français, est revenu sur ce choix. "Pau Lopez n'est pas blessé, c'est un choix de ma part de titulariser Steve, c'était important pour moi qu'il ait du temps de jeu et le plus de minutes possibles avant le déplacement en Grèce jeudi, un match qu'il disputera. Je veille à la répartition des minutes entre Pau et Steve. "

Il a également donné des nouvelles de son défenseur Duje Caleta-Car : "Il avait des maux de tête à l'échauffement, il ne se sentait pas bien, c'est pour ça que nous l'avons préservé."

Une victoire qui laisse présager de belles choses avant le retour de Conference League au PAOK, avant de jouer le PSG le week-end prochain. "Montpellier a essayé de mettre la pression très haut, mais nous leur avons rendu la tâche difficile et nous aurions pu les punir encore plus. C'est extrêmement important d'enchaîner les résultats sur cette dernière partie du Championnat, en plus de la Coupe d'Europe. Les équipes derrière nous en L1 marquent des points, essayent de tenir leur place au mieux.

Nous essayons de garder le cap, de récupérer un maximum de joueurs pour le déplacement en Grèce, puis celui à Paris, dimanche, que nous aurons peu de temps pour le préparer. Jeudi et dimanche prochains, nous avons des matches fondamentaux. C'est un défi pour moi de faire tourner au mieux l'effectif pour gérer ces rendez-vous."