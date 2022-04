Le sous-marin jaune est à un match de l'exploit face au Bayern.

Villarreal, qui a déjà surpris la Juventus dans cette compétition, veut croire à un nouvel exploit et sortir le grand Bayern de Munich de la Ligue des Champions. Ils ont en tout cas l'avantage comptable, avec une victoire 1-0 au match aller.

"C'est l'un des matchs les plus importants de l'histoire de Villarreal", a déclaré l'attaquant espagnol Gerard Moreno à la veille du match retour, dans des propos relayés par la presse internationale et francophone. "Nous avons affaire à des adversaires qui comptent parmi les meilleurs du monde. Nous devons savourer ce match. Mais nous voulons aller plus loin."

Marquer l'histoire, du moins l'égaler. Lors de la saison 2005-2006, le club avait rejoint les demi-finales, avant d'échouer face aux Gunners d'Arsenal.

"Ce sera un match très différent du match aller", selon le coach Unai Emery. "Il s'agira d'être serein et de savoir gérer les moments difficiles (...) Pour avoir une chance de gagner, il faut surmonter ces difficultés."

"Il faut aussi avoir confiance en nous."