Verbeke refroidit tout le monde: "Il sera très difficile de conserver Zirkzee et Kouamé"

Les deux attaquants font la pluie et le beau temps au Sporting d'Anderlecht.

Dans la Tribune, Peter Verbeke a parlé de la situation de ses attaquants: "Zirkzee et Kouamé font le boulot et sont surtout complémentaires. C'est un bon point pour nos scouts qui ont insisté pour ces deux joueurs". Il faut dire que depuis plusieurs semaines, les deux joueurs sont en pleine forme et sont décifis pratiquement chaque semaine.

Mais dans la foulée de sa déclaration, Verbeke refroidit l'ambiance: "Ce sont cependant deux joueurs en prêt qui seront compliqués à conserver. Nos résultats des prochaines semaines, avec une éventuelle qualification pour les coupe d'Europe, seront importants pour cela."

Du coup, Verbeke espère encore et encore: "Nous espérons encore conserver Zirkzee et Kouamé. Le plus important, c'est de voir leur situation contractuelle. Kouamé par exemple a encore un long contrat à la Fiorentina, et le club italien veut faire de l'argent avec Kouamé".