Pep Guardiola : "Kevin De Bruyne mérite tous les éloges qu'il reçoit"

Manchester City pourra encore compter sur son homme providentiel ce mercredi en Ligue des Champions.

Manchester City se déplace au Wanda Metropolitano pour jouer le retour de quarts de finale face à l'Atletico. Confrontés à un bloc extrêmement dense et compact, les Citizens savent qu'ils peuvent compter sur Kevin De Bruyne, unique buteur à l'aller, pour trouver la faille.

Interrogé en conférence de presse sur le but du Belge à l'aller et son état de forme - il a également marqué ce week-end dans le duel importantissime face à Liverpool (2-2) - son coach Pep Guardiola a de nouveau loué ses qualités. "Nous avons des joueurs sur tout le terrain qui peuvent faire taire leurs adversaires. Kevin est bon quand il attaque les espaces, il est très bon entre les lignes", a déclaré le technicien espagnol selon des propos repris par Het Laatste Nieuws. "Contre l'Atlético, il est très difficile de trouver les espaces. Kevin a une grande intuition pour trouver ces espaces. Grands ou petits espaces. Il mérite tous les éloges qu'il reçoit. C'est à lui que nous devons ce but."

Le match retour verra sans doute l'Atletico de Simeone se découvrir plus : "Ce sera un match différent. Ils jouent à domicile avec leurs fans derrière eux. De ce que je me rappelle des matchs à élimination directe, ils ont créé des moments très excitants au Vicente Calderón. Au Wanda Metropolitano, ils créent également des problèmes, forcent les occasions, défendent fortement et contrent. Ils seront plus intenses dans notre moitié qu'ils ne l'étaient la semaine dernière. Nous allons nous adapter et si nous perdons, nous mettrons tout en place pour revenir", a expliqué Guardiola.