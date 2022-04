Philippe Clement veut "créer une famille" à l'AS Monaco : "Plus tu fais de choses ensemble en dehors du terrain..."

Ce vendredi soir (21h) en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, l'AS Monaco (6ème) se déplace sur la pelouse du Stade Rennais (3ème). Rennes compte six points d'avance sur les hommes de Philippe Clement qui tenteront d'enregistrer une quatrième victoire de suite.

Philippe Clement et l'AS Monaco se portent mieux. Le technicien belge a évoqué la cohésion de son groupe en conférence de presse avant le déplacement au Stade Rennais. Le club asémiste a effectué un team building la semaine passée, avec paintball et barbecue au programme.

"C’est une chose très importante d’avoir une connexion entre les joueurs. Plus tu fais de choses ensemble en dehors du terrain, plus tu auras envie d’en faire sur le terrain. C’était le moment de faire une journée de team building, car avant cela n’avait pas été possible en raison de plusieurs facteurs, comme le Covid ou la trêve internationale. Il y avait tous les gens qui travaillent ici, à La Turbie, et il y a eu beaucoup d’enthousiasme de la part de tout le monde. Quand tu te sens bien dans ton environnement de travail et avec les gens autour de toi, cela se voit sur le terrain. C’est important de créer un bon environnement de travail, ce qui reste le plus important, mais également avec une atmosphère plaisante. Je ne veux pas qu'on se sente comme si l'on venait travailler dans une usine. Je souhaite créer une famille, pour que nous vivions quelque chose de spécial tous ensemble", a expliqué l'ancien coach du Club de Bruges avant de souligner l'objectif de fin de saison.

"Tout est encore possible, hormis d’être champion de France"

"Tout est encore possible, hormis d’être champion de France car le PSG a trop d’avance. Tous les autres scenarii sont envisageables pour beaucoup d’équipes, notamment une qualification en Ligue des champions, pas seulement pour nous. Il n’y aura rien de définitif tant que mathématiquement rien ne sera joué, et nous l’avons prouvé récemment avec nos trois victoires d’affilée", a conclu Clement.