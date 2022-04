Adel Taarabt : "On repart la tête haute"

Benfica s'est fait éliminer en quart de finale de la Ligue des champions par Liverpool (3-3, 1-3 à l'aller) ce mercredi.

Malgré l’élimination, Adel Taarabt (32 ans, 13 apparitions en LdC cette saison) préfère retenir le positif.

"On est venus, on a joué le match et on a vu deux belles équipes. Pour moi c'est sûr que Liverpool est une des meilleures équipes. Peut-être même qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. On n'a pas à rougir, ce n'est pas tous les jours que l'on voit une équipe portugaise en quarts de finale. On aura fait une belle campagne. On repart la tête haute même si l'on aurait aimé faire quelque chose de plus", a confié le médian marocain sur beIN Sports.