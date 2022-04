🎥 La boulette du gardien belge Romain Matthys avec le MVV Maastricht

Prêté par l'AS Eupen, Romain Matthys est titulaire au MVV Maastricht. Il a cependant connu une mésaventure ce vendredi...

Romain Matthys (23 ans), ancien portier du FC Liège, du RWDM et de l'AS Eupen, a rejoint le MVV Maastricht en prêt depuis le Kehrweg l'été dernier. Il est titulaire en D2 néerlandaise. Mais Matthys voudra certainement oublier la rencontre de ce vendredi face à l'Excelsior Rotterdam : après deux minutes, très mal servi il est vrai par son défenseur, le Liégeois s'est retrouvé sous pression face à l'attaquant adverse et n'a pas réussi à se dégager, encaissant un but gag après deux minutes de jeu à peine...