Ronaldo sauve Manchester United, Arsenal fait encore du surplace

Manchester United est passé par toutes les émotions ce samedi contre la lanterne rouge et profite d'un nouveau faux-pas d'Arsenal.

Pendant que Liverpool et Manchester City s'affrontent à Wembley, Manchester United et Arsenal se disputent les places européennes et peuvent surtout profiter de la défaite de Tottenham contre Brighton. A Old Trafford, dans une ambiance de protestation (les supporters en ont marre des propriétaires), Manchester United a pris le match en main. D'ailleurs, c'est assez rapidement 2-0 grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo.

On se dit que le match est terminé car en face c'est Norwich, la lanterne rouge du championnat. Mais ces dernièrs reprennent du poil de la bête avant la pause via un but de Dowell. Au retour des vestiaires, Pukki égalise (52', 2-2) et les tribunes grondent. Mais Cristiano Ronaldo est dans un grand jour et sur coup franc, il fusille un Tim Krul pas spécialement bien placé (77', 3-2).

Arsenal, de son côté, perd une nouvelle fois des points, à l'extérieur cette fois, sur la pelouse de southampton. En fait, les coéquipiers de Sambi Lokonga (titulaire) perdent tout court, sur le score de 1-0. Au classement, Manchester United repasse devant Arsenal et revient à 3 points de Tottenham, 4ème.

Dans la dernière rencontre de ce samedi, Brentford s'est imposé à Watford au bout des arrêts de jeu (95'+5, 1-2).