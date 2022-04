Dimitri de Condé compte beaucoup sur le centre de formation de Genk : "C'est notre objectif et notre ambition"

Le directeur technique de Genk, Dimitri de Condé, est très satisfait des jeunes joueurs au sein du club. Et veut continuer à croire en eux à l'avenir.

Dimitri de Condé est très satisfait des résultats des équipes de jeunes de Genk. "Nous avons eu une très bonne année avec l'académie des jeunes. Les u15 et u18 sont toujours en course pour le titre. Et notre équipe U21 a réalisé une performance fantastique. Ils sont champions et n'ont pas encore perdu. La chose la plus importante pour nous en tant que club est que les garçons passent en équipe première. Il y a suffisamment de qualité pour qu'une grande partie du noyau soit composée de joueurs issus de notre propre centre de formation. C'est notre objectif et notre ambition", conclut Dimitri de Condé.

Maarten Vandevoordt, 20 ans, a récemment signé un contrat avec Leipzig. Comme Thibaut Courtois, le gardien a été formé à Genk et partira dans le championnat allemand dans deux saisons. "En tant qu'équipe, nous sommes très fiers du transfert de Maarten Vandevoordt. Une fois de plus, un jeune produit de Genk part pour une très grande équipe. Un compliment pour notre formation de gardien de but, qui a fait du bon travail dans le passé. Mais aussi au club qui ose mettre un jeune gardien entre les poteaux", déclare le directeur technique de Genk.