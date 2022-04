🎥 Les mots forts de Kompany après la défaite : "Nous gagnerons des trophées"

Une vidéo révélant le discours tenu par Vincent Kompany à ses joueurs après la défaite en finale de la Coupe a été publiée par le RSC Anderlecht.

Le RSCA aurait préféré publier des scènes de joie vues de l'intérieur, mais dans la victoire comme la défaite, le club a pris l'habitude de révéler certains discours tenus par Vincent Kompany à ses joueurs. Et celui de lundi dernier marquera les esprits. "Les gars, rien de ce que je peux dire ne vous fera vous sentir mieux. Ce sont les défaites qui font le plus mal, les finales, les tirs au but. Je respecte ça", commence le coach anderlechtois.

"Tout ce que nous pouvons faire, c'est continuer à nous comporter de la même façon. Nous gagnerons un autre jour. La prochaine victoire, le prochain titre, commence demain, avec la douleur que vous ressentez. En tant que coach, je gagnerai des trophées. Croyez qu'en tant que joueurs, vous gagnerez des titres. Nous gagnerons des titres", continue Kompany, qui demande ensuite à ses hommes : "Bravo à l'adversaire, respectez-le. Demain, avec la douleur ressentie, nous reprendrons tout".