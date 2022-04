Un Borussia Dortmund sans Diable Rouge pour affronter le Bayern

Le Bayern Munich peut être sacré champion d'Allemagne dès ce samedi en battant son dauphin, le Borussia Dortmund.

Rencontre capitale en Bundesliga ce samedi soir. Le Bayern Munich reçoit le Borussia Dortmund pour le compte de la 31e journée du championnat d'Allemagne, et peut être sacré champion en s'imposant face à son dauphin. Les Bavarois comptent en effet neuf points d'avance sur leur rival à quatre journées du terme du championnat et la messe pourrait être dite en cas de victoire face aux hommes de Marco Rose.

L'entraîneur allemand sera d'ailleurs bien en difficulté au moment de coucher son onze de base, qui ne comportera aucun Diable Rouge. En effet, Thorgan Hazard, qui souffre du dos depuis le début du mois et Thomas Meunier, absent pour une blessure au tendon depuis le mois de février, étaient déjà forfaits pour cette rencontre. De plus, Axel Witsel est aux prises avec une infection et suit une cure d'antibiotiques. Il manquera donc également le Klassiker.

Et malheureusement pour Marco Rose, la liste ne s'arrête pas là. Gregor Kobel, Mats Hummels, Donyell Malen, Mahmoud Dahoud, Giovanni Reyna et Steffen Tigges sont aussi indisponibles, ce qui porte à neuf la liste des absents pour cette rencontre du titre. Difficile donc d'imaginer le Borussia Dortmund réaliser l'exploit à l'Allianz Arena, et relancer le championnat par la même occasion.