Alfred Schreuder botte en touche: "L'Ajax? Je ne veux parler que de l'Antwerp"

L'entraîneur du Club de Bruges n'a pas voulu parler du poste vacant à l'Ajax d'Amsterdam.

A la suite de l'annonce du départ d'Erik ten Hag pour Manchester United, le nom d'Alfred Schreuder a été cité pour prendre la place de T1 à l'Ajax d'Amsterdam. La conférence de presse du Club de Bruges a donc tourné autour de ce possible transfuge qui ne coûterait que 1,5 millions au club néerlandais.

Mais peu importe les questions ce vendredi, Alfred Schreuder n'a eu de cesse de botter en touche. "La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai gardé des contacts dans tous mes anciens clubs", a déclaré le coach du Club de Bruges. "C'est le cas à l'Ajax, à Hoffenheim et aussi à Twente".

Une première façon de ne pas trop répondre à la question. Il lui a alors été demandé si entraîné l'Ajax n'est pas le summum pour un coach néerlandais. "Je suis ici pour parler des play-offs, et pour parler du match contre l'Antwerp, et c'est ce que je veux faire. Pour moi, c'est le plus important pour le moment. Je parle tous les jours avec la direction du Club, on travaille ensemble".

Point final de cette conversation.