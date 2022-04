Bernd Storck prévient certains de ses joueurs : "Cela n'est possible qu'avec des bonnes performances"

Malgré ses ambitions de titre en début de saison, le Racing doit finalement se contenter des play-offs européens.

Genk aura fort à faire pour débuter sa campagne de play-offs avec un déplacement à La Gantoise.

Bernd Storck et ses hommes iront défier le vainqueur de la coupe dans sa Ghelamco Arena, où une victoire permettrait à Genk de revenir à deux points des Buffalos.

L'Allemand s'est adressé à la presse avant le match de dimanche et s'est dit content de revoir de la joie à l'entraînement : "Le sourire est de retour chez mes joueurs. Certains veulent un nouveau défi mais cela n'est possible qu'avec des bonnes performances, et ils ont l'occasion de montrer leur valeur", a déclaré le mentor des Limbourgeois.

L'un de ces joueurs qui semble prêt pour un départ est le Soulier d'or Paul Onuachu. Le Nigérian compte 21 buts, toutes compétitions confondues. L'intérêt à son égard ne devrait donc pas manquer. La question est également de savoir quel est l'avenir de Storck. Il avait succédé à John van den Brom en cours de saison, mais n'a pas vraiment réussi à remettre l'équipe entièrement sur les bons rails.