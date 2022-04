En fin de contrat au Club de Bruges, Bas Dost pourrait retrouver la Eredivisie

Un retour dans un club qu'il connait parfaitement.

En fin de contrat au Club de Bruges, il apparaît de plus en plus que Bas Dost ne sera pas prolongé chez les Champions de Belgique en titre. Du coup, il sera gratuit dans quelques semaines et un club semble s'être manifesté.

En tête de la Eredivisie, le FC Emmen semble s'être positionné si l'on en croit le magazine néerlandais XI. Ce serait un retour aux sources pour Dost puisqu'il a été formé au FC Emmen et qu'il y a fait ses débuts chez les pros lors de la saison 2007-2008.