Salah va-t-il prolonger? "Tout ne tourne pas autour de l'argent"

L'Egyptien n'aura plus qu'un an de contrat au mois de juin prochain.

Toujours aussi performant et heureux du côté de Liverpool, l’ailier Mohamed Salah (29 ans, 30 matchs et 22 buts en Premier League cette saison) espère prolonger son contrat au-delà de juin 2023, et ce depuis plusieurs mois. Mais l'Egyptien peine à s'accorder, sur le volet financier notamment, avec sa direction. Un différend notable qui ne l'empêche toutefois pas de se projeter avec les Reds.

"(Souhaitez-vous rester ?) Oui. Il me reste un an de contrat. Je pense que les fans savent ce que je veux, mais dans le contrat, tout ne tourne pas autour de l'argent. Donc, je ne peux pas vous dire exactement. (…) Ce club signifie beaucoup pour moi, j'ai apprécié mon football ici plus que partout ailleurs. J'ai tout donné au club et tout le monde l'a vu. J'ai eu beaucoup de moments incroyables ici, gagné des trophées collectifs et des trophées individuels. C'est comme une famille ici", a insisté le Pharaon auprès du média Four Four Two.