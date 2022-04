Bruges prête encore Maxim De Cuyper pour la saison prochaine

Maxim De Cuyper évoluait cette saison chez le champion de D1B, Westerlo. Le Brugeois aura l'occasion de suivre les Campinois en D1A.

Le Club de Bruges a en effet annoncé qu'il prêtait Maxim De Cuyper (21 ans) pour une saison de plus à Westerlo. Le jeune latéral gauche, titulaire indiscutable cette saison avec de belles statistiques (6 buts et 5 assists), va donc pouvoir évoluer en D1A avec les Campinois, champions et promus. Formé à Bruges, il y a disputé cinq matchs, mais jamais en championnat.