🎥 Quand Thomas Müller s'en prend à un ancien coéquipier pour fêter le titre

Le titre en poche, les joueurs du Bayern ont fêté ce 10ème sacre consécutif comme il se doit après la rencontre.

Thomas Müller a reconnu son ancien coéquipier Bastian Schweinsteiger en bord de terrain.

L'ancien joueur, qui commentait l'après-match aux côtés d'autres consultants, a pu participer à la fête après que Müller l'ait arrosé de bière.

Les deux joueurs ont évolué ensemble durant plusieurs saisons et ont remporté de nombreux titres.

Thomas Müller is doing Thomas Müller things. Thanks for the shower, my friend! I'll get you for that ?? @esmuellert_ pic.twitter.com/9oAskXYORu