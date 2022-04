Gabriel Jesus esquive les questions sur son avenir

Auteur d'un quadruplé ce samedi, Gabriel Jesus pourrait quitter City dans les prochaines semaines. Mais il n'est manifestement pas le temps d'en parler.

Cantonné à un statut de joker de luxe à Manchester City et récemment présenté comme poussé vers la sortie, l’attaquant Gabriel Jesus (25 ans, 24 matchs et 7 buts en Premier League cette saison) a répondu sur le terrain en claquant un quadruplé contre Watford (5-1) samedi en Premier League. Interrogé ensuite sur son avenir, le Brésilien s’est montré vague.

"Ce n'est pas le moment d'y penser, a éludé le Citizen devant les médias, sans rien exclure. C'est maintenant le meilleur moment de la saison. Je veux profiter, rester concentré sur mon équipe, avec mes coéquipiers, me battre pour la Premier League. Je l'ai gagné avec mes coéquipiers trois fois. Et je sais ce que ça fait et je veux avoir à nouveau ce sentiment. Et puis, bien sûr, nous avons aussi le match difficile de mardi contre le Real Madrid et c'est mon objectif."

Alors qu’Arsenal et le FC Barcelone se trouvent à l’affût, l’entraîneur mancunien Pep Guardiola a assuré dimanche qu’il compte sur l’Auriverde, sous contrat jusqu’en juin 2023, pour l'avenir.