Rafael Benitez fracasse Everton

Le technicien espagnol avait été limogé de son poste de coach des Toffees en janvier dernier, après seulement six mois à la tête des Toffees.

Rafael Benitez n’a pas été tendre avec son ancien club. Le technicien espagnol a pris la porte après seulement six mois à la tête d'Everton. Lui qui pensait avoir un beau budget transfert s’est finalement retrouvé avec seulement 2 millions d’euros à dépenser durant le mercato. "Au début, c'était un projet massif avec le potentiel de dépenser de l'argent. Cela a changé quand nous ne pouvions pas vendre de joueurs. C'est difficile quand les gens ont de gros contrats et que personne ne veut les acheter, alors nous n'avions pas cette option", a confié l'ex-coach de Liverpool à The Athletic.

"Nous avons signé cinq joueurs pour moins de 2 millions de livres sterling et nous avons travaillé avec ce que nous avions. Personnellement, Everton a été assez difficile pour moi. Mais en tant que professionnel, j'étais pleinement concentré et j'essayais toujours de faire de mon mieux. C'est le principal. Mais je savais qu'il était impossible de changer la situation, alors vous devez y faire face", a conclu Benitez à propos des Toffees, 17èmes de Premier League.