Will Still s'est vu proposer un autre poste au Standard

Will Still, adjoint de Luka Elsner cette saison, n'a pas fait les frais du remaniement de staff décidé par les nouveaux propriétaires. Mais peut-être changera-t-il de casquette.

Will Still se serait en effet vu proposer les Espoirs du Standard, rapporte ce mardi Het Laatste Nieuws. L'ex-adjoint de Luka Elsner, qui gère actuellement le noyau A en l'attente du futur entraîneur du club, pourrait ainsi prendre la tête de l'équipe U23 qui espère décrocher son billet pour la D1B. Ce n'est toujours pas chose faite après la défaite des U21 ce lundi à La Gantoise, mais les Rouches n'ont besoin que d'un petit point lors des deux derniers matchs pour valider ce très précieux ticket pour le deuxième échelon national.

Still pourrait donc, le cas échéant, y être l'entraîneur principal des jeunes Rouches. Will Still garderait ainsi un rôle d'importance dans le club, peut-être plus valorisant (car entraîneur principal en D1B) que de devenir adjoint du futur T1. Cela permettrait également, par exemple, de faciliter les discussions avec ce futur entraîneur, qui aurait toute liberté d'amener son staff complet. Reste à voir ce qu'en pense Still lui-même.