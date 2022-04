Malgré un festival offensif et un but magnifique de Bernardo Silva, Manchester City ne conserve qu'une faible avance sur le Real.

"C'est (le Real Madrid) une équipe qui n'a pas besoin de beaucoup pour faire mal. On a créé beaucoup plus d'occasions qu'eux, mais il y a 4-3 au final. C'est une équipe spéciale, ils ont le talent devant pour faire beaucoup avec pas beaucoup", a réagi le Portugais de Manchester City et homme du match Bernardo Silva.

"On est un peu frustrés de ne pas avoir gagné avec plus d'écart, mais je pense qu'on a fait un très bon match. On a très bien commencé, on a pressé, on a créé des occasions. Il aurait fallu mieux préserver notre avantage. Mais bon c'est la Ligue des champions, on sait les joueurs qu'ils ont devant, surtout Benzema et Vinicius qui nous ont fait mal. Ça reste un bon résultat, mais on sait qu'à Madrid ça ne va pas être facile", a conclu Silva au micro de Canal +.