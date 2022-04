Nils Schouterden évoque sa saison et sa prolongation : "Jouer la montée n'était pas réaliste"

Le latéral gauche a prolongé son bail au Lierse Kempenzonen jusqu'en juin 2023 il y a deux jours. Le joueur âgé de 33 ans se sent bien chez les Lierrois où il est vite devenu titulaire indiscutable.

Après trois saisons et demie passées à Eupen, Nils Schouterden avait décidé de tenter sa première aventure à l'étranger du côté de l'AEK Larnaca. Mais son passage au sein du club chypriote ne s'est pas passé comme prévu. "Ce fut une catastrophe, je suis arrivé au mauvais moment. J'avais choppé le Covid-19 en Belgique et mon arrivée là-bas fut retardée. Ils ont voulu que je joue directement, mais je me suis blessé. L'équipe ne tournait pas en plus et n'est pas parvenu à décrocher un ticket européen. Le club a alors quasiment viré tout le monde, à savoir le staff, le directeur sportif et les joueurs pour repartir d'une page blanche. Je me suis rendu compte que ce n'est jamais évident de rejoindre un club lors du mercato hivernal, surtout à l'étranger. Je ne regrette pas d'avoir essayé cette aventure même si ce fut dommage sportivement", nous confie Nils Schouterden.

"Je voulais retrouver du plaisir sur les terrains et jouer"

Six mois plus tard, il se retrouve sans club et décide de revenir en Belgique du côté du Lierse Kempenzonen au mois de septembre 2021. "Je voulais retrouver du plaisir sur les terrains et jouer. Je n'ai pas eu de préparation durant l'été, il m'a fallu du temps avant d'être à 100%. À partir du mois de décembre, j'ai commencé à me sentir mieux physiquement mais aussi collectivement. Puis, j'ai quasiment tout joué", nous confie l'ancien joueur de Westerlo et d'Eupen avant d'évoquer la saison des Lierrois.

"Avec notre effectif et notre budget, nous pouvons être satisfaits"

"Nous avons effectué une bonne saison avec cette cinquième place et ces 36 points. Avec notre effectif et notre budget par rapport aux autres formations de D1B, nous pouvons être satisfaits. Jouer la montée n'était pas réaliste, nous aurions peut-être pu viser la deuxième place pendant un moment, mais nous avons bien terminé la saison avec un 7 sur 9", a ajouté celui qui a prolongé son contrat chez les Jaune et Noir. "Je suis content d'avoir prolongé mon contrat, je recherchais une certaine stabilité. Quand je suis arrivé ici, j'ai directement ressenti une belle atmosphère. Un club historique, beaucoup d'ambiance et un super groupe sans parler de notre douzième homme fort présent", a conclu Nils Schouterden.