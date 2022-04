"Comme Lukaku et De Bruyne", Tammy Abraham a ouvert ses ailes loin de Chelsea

Barré chez les Blues, l'attaquant anglais a décidé de quitter le bercail et s'éclate depuis à l'AS Rome.

Quelle première saison pour Tammy Abraham sous les couleurs de l'AS Rome ! Arrivé pour 40 millions d'euros en provenance de Chelsea l'été dernier, l'Anglais a déjà inscrit 24 buts toutes compétitions confondues, effaçant par la même occasion le record détenu par Gabriel Batistuta et Vincenzo Montella, qui avaient chacun scoré à 21 reprises lors de leur première saison sous le maillot des Giallorossi.

Dans un entretien accordé à The Athletic, l'attaquant de 24 ans s'est confié sur son départ de Stamford Bridge, causé par un certain Romelu Lukaku. "En étant impliqué avec Chelsea, vous entendez des rumeurs sur l'arrivée de tel ou tel joueur mais, pour moi, c'était (l'arrivée de Lukaku) une sorte de signal, un signe, pour me dire : 'Sors et explores le monde'."

Abraham se dit plutôt surpris par les performances, déclinantes, du Belge depuis qu'il est revenu chez les Blues. "Nous savons tous à quel point il était génial à l'Inter Milan et quel genre de joueur il est... Vous savez, je suis passé par là, j'ai fait l'expérience de ne pas jouer à Chelsea et combien cela peut être difficile quand les gens attendent tellement de vous. Et comme vous le savez, tous les attaquants ont ces moments dans leur carrière. Il s'agit de savoir comment vous y faites face et comment vous les surmontez", avant d'ajouter : "C'était difficile, une décision difficile. J'étais là depuis que j'étais un jeune garçon et tout ce que je connaissais était Londres, tout ce que je connaissais était Chelsea, à part lors de mes prêts (à Bristol, Swansea puis Aston Villa, ndlr). Mais il y a un moment dans votre carrière où vous devez faire ce qui est le mieux pour vous. Je devais sortir et me faire un nom à nouveau."

De Bruyne et Lukaku comme modèles

A Chelsea, de très nombreux joueurs se sont cassés les dents, avant de complètement exploser ailleurs. Abraham dit s'en être inspiré à l'heure de partir tenter sa chance en Italie. "Dès le premier jour où j'ai mis les pieds ici, c'était mon objectif. J'ai vu des joueurs comme Kevin De Bruyne, Mo Salah et Lukaku quitter Chelsea et prendre leur envol. Ce sont les meilleurs joueurs du monde. Pour moi, il s'agit de faire la même chose et même si ce n'est pas la Premier League, il s'agit d'aller apprendre une autre culture et de vivre d'autres expériences. Il s'agit de se dire : 'Vous savez quoi ? C'est mon heure'."