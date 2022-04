Faris Haroun évoque son faible temps de jeu : "Je n'ai jamais pensé que je jouerais un rôle aussi mineur, mais je ne suis pas un râleur"

Faris Haroun a pu jouer contre le Club de Bruges dimanche dernier. Sinon, le médian s'assoit sur le banc ou même dans les tribunes. Bien que le capitaine ne soit pas toujours d'accord avec Brian Priske, il ne cause pas de problèmes. "Je ne suis pas un râleur."

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Faris Haroun a déclaré qu'il avait du mal à saisir le peu d'opportunités qui lui étaient offertes. "Je suis allé voir l'entraîneur deux fois pour lui demander ce que je pouvais faire de plus. Priske m'a donné l'explication et m'a dit que parfois il aurait besoin de moi et parfois non. Je n'étais pas toujours d'accord avec lui, mais je l'acceptais", a précisé celui qui a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues cette saison (400 minutes de temps de jeu) avec le matricule 1.

"Seulement, je n'ai jamais pensé que j'aurais un tel rôle de soutien cette saison. Mais je ne suis pas un râleur et je pense que je n'ai plus rien à prouver. Pas à qui que ce soit. J'ai laissé l'intérêt de l'équipe prévaloir sur le mien", a souligné le milieu défensif.

À 36 ans, Faris Haroun est encore plein d'assurance. Le contrat du capitaine expire à la fin du mois de juin, mais Haroun estime qu'un séjour prolongé est absolument raisonnable. "Dans mon esprit, je suis toujours l'un des meilleurs en Belgique à mon poste. Vous ne pouvez pas citer deux joueurs qui aiment jouer contre moi. J'ai construit cette réputation au cours des dernières années", a conclu Haroun.