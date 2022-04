Jorge Sampaoli : "On a quand même été soumis au harcèlement de Feyenoord"

L'Olympique de Marseille s'est incliné à Rotterdam face à Feyenoord, jeudi en demi-finales aller de la Conference League (3-2).

Jorge Sampaoli a analysé la défaite de l'OM et pointé un début de match mal maîtrisé. "On a d'abord subi la pression d'une équipe qui est toujours insistante de ce point de vue-là. On n'a pas été surpris, mais on a quand même été soumis au harcèlement de Feyenoord, et sans arriver à aller vraiment dans le camp adverse. En première période, le jeu a été dicté par l'adversaire, c'était ce qu'il souhaitait. En seconde, mon équipe a repris le contrôle, sans pouvoir égaliser sur ce match, qui s'est donc décidé sur une erreur non provoquée, juste après la pause", a confié l'entraîneur argentin en conférence de presse dans des propos relayés par L'Équipe.

"Je crois qu'en première période, cela a été défavorable, toutes ces émotions... On a joué comme les adversaires le voulaient. En seconde, on a contrôlé les actions, on a mieux joué dans le camp adverse. On a eu quelques occasions pour égaliser. Il faudra jouer comme ça au Vélodrome pour soumettre l'adversaire, sinon, nos possibilités seront limitées", a conclu Sampaoli.