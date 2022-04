Saelemaekers et co. peuvent offrir au Milan AC son premier scudetto depuis 11 ans : "Notre destin est entre nos mains"

Après la défaite inattendue de l'Inter face à Bologne, l'AC Milan a désormais toutes ses chances de remporter son premier titre de champion d'Italie depuis 11 ans. Olivier Giroud, en grande forme ces dernières semaines, veut plus que jamais y croire.

Olivier Giroud (35 ans, 12 buts et 4 assists cette saison) a été décisif ces derniers mois. Deux buts contre l'AS Rome, deux contre l'Inter et un contre Naples. "La chose la plus importante est que l'Inter ait perdu", a déclaré Giroud à Sport Mediaset ce jeudi. "Notre destin est entre nos mains. Nous devons continuer à nous concentrer sur notre propre jeu."

L'AC Milan compte désormais deux points d'avance sur l'Inter à quatre journées de la fin. "Je pense que nous sommes encore plus motivés après cette défaite contre l'Inter. Nous avons la volonté et la confiance de gagner tous les matchs. Maintenant, nous devons vraiment tout donner pour y parvenir. Nous ne pouvons plus nous cacher. Nous sommes très concentrés. Dimanche, la Fiorentina nous attend, puis nous pourrons franchir une nouvelle étape", a conclu l'attaquant.