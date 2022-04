West Ham - Eintracht Francfort : des hooligans anglais agressent deux commentateurs allemands

Lors de la demi-finale aller d'Europa League au Stade Olympique de Londres entre West Ham et l'Eintracht Francfort (score final : 1-2), des supporters anglais auraient agressé deux commentateurs allemands de la radio régionale Hessischer Rundfunk, Philipp Hofmeister et Tim Brockmeier. Les deux journalistes ont dit avoir été attaqués lors du but de l'égalisation de Michail Antonio à la 21e minute. Ils ont dû changer de place après la mi-temps.

Pendant le match, Hofmeister a déclaré : "Vous avez le sentiment constant que quelque chose pourrait venir de derrière, un coup de poing ou autre chose… Tous mes rêves sur le football anglais ont été brisés."

Après le match, le commentateur allemand a répondu sur Twitter : "Ça va. Meilleurs voeux à tous les supporters de West Ham qui aiment le football et respectent leurs adversaires."

Suite à ces incidents, West Ham a communiqué qu'une enquête visant à l'identification des fauteurs de troubles sera ouverte. "Conformément à notre approche de tolérance zéro, toute personne identifiée verra ses coordonnées transmises à la police. Ils se verront interdire pour une durée indéterminée l'accès du London Stadium et ne pourront pas voyager avec le club. Il n'y a pas de place pour ce genre de comportements."

Thanks a lot. We are doing okay. Best wishes to all West Ham supporters who love football and respect their opponents.