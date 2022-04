L'Union est claire sur la question des transferts : "Pas de négociations avant la fin de saison"

Plusieurs joueurs comme Dante Vanzeir font l'objet de convoitises à l'approche du mercato estival.

Le CEO du club Philippe Bormans a tenu à mettre les points sur les "i" alors que les Playoffs 1 viennent de commencer : "Nous ne négocierons qu'après la saison".

Si le transfert de Deniz Undav à Brighton est acté depuis le dernier mercato hivernal. Il semblerait, selon Het Laatste Nieuws, que Casper Nielsen et Dante Vanzeir soient les deux joueurs les plus convoités à l'approche de l'ouverture du marché des transferts.

"Il y a beaucoup d'intérêt pour tous nos joueurs", reconnaît Philippe Bormans.

"Nous avons convenu avec tout le monde que nous n'entamerons des négociations qu'après cette saison. Cela ne sert plus à rien maintenant. Nous ne faisons aucune exception. On sait qu'Undav s'en va, on verra la suite. Ce n'est pas non plus l'intention que tout le monde parte."