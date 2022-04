Malgré un nouveau but de Muleka, Kasimpasa chute face au Basaksehir de Chadli

L'attaquant prêté par le Standard n'en finit plus de marquer, mais cela n'aura pas suffi ce samedi.

Duel entre (ex-) Belgicains et Belge ce samedi en SuperLig turque. Et c'est le Basaksehir qui s'est imposé. Les Stambouliotes ont pris l'avantage via un assist de l'ancien d'Anderlecht et de Mouscron Mahmoud Trezeguet. L'Egyptien a ensuite marqué pour permettre à ses couleurs de reprendre l'avantage. Alors que le score était de 1-3, Jackson Muleka a marqué son 12e (!) but depuis son arrivée en prêt du Standard de Liège. Le score ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. Nacer Chadli est entré au jeu à la 90e minute. Le Basaksehir est 4e, Kasimpasa 11e.