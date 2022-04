Selim Amallah voulait partir du Standard : "La saison de trop"

Le Marocain est revenu sur l'exercice 2021-2022 très compliqué du Standard, un club où il ne se voit plus évoluer la saison prochaine.

Dans un long entretien accordé au podcast Entre les lignes, animé par Séverine Parlakou et l'ex-Diable Rouge Marvin Ogunjimi, Selim Amallah a évoqué la saison très compliquée qui vient de se finir au Standard de Liège, pour lui comme pour le club. Il l'affirme : il n'avait pas vraiment la tête au Standard cette saison.

"Ça a été une saison très compliquée, que ce soit pour moi, pour mes coéquipiers ou pour le club. C’est clairement une saison que j’ai envie d’oublier. L’ambiance dans le groupe était bonne, tout se passait bien entre nous. Mais on a entendu beaucoup de choses au niveau administratif. Quand un club ne tourne pas en haut, cela se reflète sur le terrain", déclare-t-il, avant de revenir plus en profondeur sur sa dernière saison, en demi-teinte.

"Personnellement, je suis déjà concentré sur l’après, avec l’équipe nationale qui va arriver. Le temps nous dira où je serai la saison prochaine. Lors de la fin de la saison dernière, c’était déjà le bon moment pour moi de partir mais je n’en ai pas eu l’occasion parce que le club ne m’a pas laissé partir. Et je savais que ça allait être la saison de trop. On voyait comment les choses se mettaient en place et je ne me voyais pas là mais le club a voulu me garder. Pour moi, quand un joueur n’a plus la tête dans ce club, ça ne sert à rien de le garder. Ça a été une erreur de leur part ! En tout cas, si je dois partir, ce sera pour un club où je vais jouer parce qu’il y a la coupe du monde qui arrive et si je ne joue pas, le sélectionneur ne va pas penser à moi, même si j’ai su faire quelques bons matches avec l’équipe nationale. C’est pour ça que je ne vais pas partir n’importe où."

Le Mondial en ligne de mire, avec un duel contre nos Diables !

Amallah se dit être plus concerné actuellement par l'équipe nationale marocaine, avec laquelle il s'envolera pour le Mondial en novembre prochain. "Je suis quelqu’un chez qui on voit à l’expression du visage si je suis heureux ou pas. Avec le Maroc, j’ai toujours le sourire, je prends du plaisir à jouer au football. Chose que je n’ai plus au Standard ! À l’heure actuelle, c’est difficile de jouer un match avec le Standard, ce n’est pas pareil qu’une rencontre avec le Maroc", avant d'ajouter : "Le match contre la Belgique, ça va être un beau duel, j’ai hâte d’y être ! J’ai fait le bon choix de choisir le Maroc comme équipe nationale."