Rabbi Matondo convoité, le Cercle de Bruges veut le conserver

Le rabbin Matondo suscite beaucoup d'intérêt à l'étranger. L'AS Monaco a déjà signé, mais maintenant Fulham est également intéressé.

Rabbi Matondo a été l'auteur d'une bonne saison au Cercle de Bruges. En 27 matchs, il a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives. Le Cercle s'était fait prêter le jiueur en provenance de Schalke 04 et aimerait le garder plus longtemps.

Il ne sera pas facile de le conserver. Il y a une option d'achat dans son contrat à 3,5 millions d'euros. Une somme importante pour le Cercle.

Auparavant, l'AS Monaco avait montré de l'intérêt pour Matondo. Maintenant, selon Football Insider, Fulham est également intéressé. Marco Silva, le manager de Fulham, serait charmé par la vitesse et les dribbles de Matondo.