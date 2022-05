Klopp "respecte profondément" Villarreal et Unai Emery

Le Sous - marin jaune a donné beaucoup de fil à retordre aux Reds et à son tacticien.

Liverpool a vacillé, a tremblé, mais s'en est finalement sorti grâce à une seconde mi-temps bien plus aboutie que la première et pas mal de réussite. Les Reds sont en finale de la Ligue des Champions après leur victoire étriquée sur Villarreal (2-3, 2-5 score cumulé).

En conférence de presse, le coach de Liverpool Jurgen Klopp a tenu à saluer la performance de son adversaire du soir. "Je respecte profondément Villarreal. Ce stade est vraiment merveilleux et ce que les gens font ici est incroyable. Ce que fait (Unai) Emery est incroyable, la façon dont les joueurs pressent, tout est génial. Atteindre la finale est spécial parce que c'était très difficile pour nous", a-t-il déclaré selon des propos relayés par Mundo Deportivo.

L'un qui rit, l'autre qui pleure

L'heure n'est par contre pas à la fête pour Unai Emery, éliminé alors que se hommes avaient réussi à remonter leur retard en une mi-temps.

"Nous étions proches de l'excellence, mais nous n'avons pas pu tenir le coup pendant quatre-vingt-dix minutes. Nous savons que les fans ont apprécié. C'est un projet cohérent et il nous fait vivre ces moments", s'est exprimé l'Espagnol au micro de Marca.

"Aujourd'hui, nous avions besoin de quelque chose de plus. Défendre fermement et ne pas les laisser se mettre en position. Nous avons trouvé le but et ils ne se sont pas approchés. La première mi-temps a été encourageante. Gerard Moreno a encore été gêné, mais il lui était difficile de sprinter et nous avons perdu de la force devant. Nous n'étions pas les mêmes. Nous devions avoir plus de ballon, mais leur but nous a demandé trop d'efforts mentaux. Nous nous sommes essoufflés, sans la capacité de répondre aux exigences d'un match éliminatoire contre Liverpool."