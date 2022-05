Victoire complètement folle du Real qui rejoint Liverpool en finale de Ligue des Champions !

Menés 0-1 à la 73e suite à un but de Riyad Mahrez, les Merengues ont renversé la rencontre en moins d'une minute dans le temps additionnel avant de porter le coup de massue à City lors des prolongations

Incroyable, magique, sensationnel... Les mots manquent pour décrire l'incroyable demi-finale retour vécue au Santiago Bernabeu. Mené 0-1 et presque condamné à l'élimination à quelques minutes du terme, le Real Madrid a réalisé une fin de match d'anthologie pour arracher les prolongations avant de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions durant les prolongations, au nez et à la barbe de Manchester City.

Dans la maîtrise durant une bonne partie de la rencontre, Manchester City a mis une énorme coup de froid sur le Bernabeu en ouvrant le score à la 73e des pieds de Mahrez. Quelques minutes plus tard, les Cityzens auraient pu doubler la mise sans l'incroyable sauvetage sur la ligne de Mendy. Cette action fut probablement LE tournant de la rencontre puisque par après, City s'est complètement écroulé dans le temps additionnel.

A la 90e, le supersub et héros du soir madrilène Rodrygo fait 1-1 et redonne espoir aux siens. Une minute plus tard, le Brésilien fait exploser le Bernabeu en faisant 2-1 et permet au Real d'arracher des prolongations totalement inespérées.

Benzema pour crucifier City

Le Real démarre les prolongations avec un moral totalement reboosté. Seulement cinq minutes après la reprise du jeu, Benzema obtient un penalty logique et se fait justice soi-même en trompant Ederson. Ce 3-1 sonne la fin des derniers espoirs pour City qui aurait quand même pu réduire la marque sans cet énorme raté de Fernandinho.

Au terme d'une soirée complètement folle, les Merengues ont validé leur participation à la 17e finale de Ligue des Champions de leur histoire. Ils retrouveront donc Liverpool pour un remake de la finale de 2018 qui avait vu le club espagnol s'imposer 3-1. Rendez-vous donc le 28 mai à Paris pour une finale qui promet !