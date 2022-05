Wouter Artz nommé nouveau directeur de la KMSK Deinze Youth Academy

Il avait évolué au Cercle de Bruges et à Dender quand il était joueur.

Wouter Artz a été nommé nouveau directeur de la KMSK Deinze Youth Academy. Il sera responsable de la professionnalisation globale et de la coordination de la stratégie sportive de l'académie des jeunes. Outre sa fonction de directeur d'académie, il remplira également le rôle d'entraîneur de transition et restera proche des joueurs afin de les suivre et de les aider à se développer.

Formé à Feyenoord, il avait joué au Cercle de Bruges pendant trois saisons, mais également à Dender (deuxième division) et au KVK Ieper (quatrième division) avant de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel en raison de problèmes persistants au genou. Après sa carrière de joueur, il est toutefois resté actif dans le football. Il est devenu chef scout au KVK Westhoek (anciennement KVK Ieper) pendant 2 saisons et a été entraîneur pendant une saison chez les U16 du Cercle. Depuis lors, il était responsable de l'équipe U23 du des Vert et Noir.

Wouter Artz (directeur de l'Académie) : "Je pense que KMSK Deinze a tout ce qu'il faut pour tirer le meilleur parti des jeunes, avec un bon ancrage local et une bonne infrastructure de base, et pour mettre l'Académie sur la carte en tant que marque. J'ai donc l'ambition de faire passer le plus grand nombre possible de jeunes joueurs dans l'équipe première. Les valeurs fondamentales telles que la persévérance, le respect et la positivité sont très importantes à cet égard. En outre, j'ai la chance de travailler avec des experts et des personnes ambitieuses. J'ai donc vraiment hâte de travailler à temps plein à partir de juillet."