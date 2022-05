Grâce notamment à une bourde monumentale, les équipes qualifiées en play-offs de Championship sont connues

La dernière journée de Championship a rendu ses verdicts.

Dernière journée capitale en Championship (D2 anglaise), où se jouaient les places en play-offs pour la montée en Premier League.

Luton Town est assuré de participer à ces play-offs. Ils terminent 6e de la phase classique grâce à leur victoire 1-0 face à Reading. Le gardien de l'équipe visiteurs, Orjan Nyland, a offert le but de la qualification à Luton Town. Il a voulu dégager le ballon en le déposant au sol, sans voir que l'attaquant Harry Cornick était juste derrière lui et guettait une erreur de sa part. Une bourde qui efface par la même occasion Milwall et Middlesbrough de la course aux play-offs.

No pregunten por qué estoy mirando Luton Town-Reading pero justo acaba de pasar esto pic.twitter.com/rq1sWKvCCQ May 7, 2022

Huddersfield (2-0 contre Bristol City), Nottingham Forest (1-1 face à Hull) et Sheffield (grosse victoire 4-0 face au champion Fulham, avec un but de l'ancien de Genk Sander Berge) sont les autres équipes qualifiées pour cette mini-compétition. Une seule équipe montera, à l'issue des demi-finales puis de la finale. Fulham et Bournemouth sont déjà assurés de monter l'an prochain.

En outre, Peterborough, le Derby County de Wayne Rooney et Barnsley descendent en League One.