Ritchie De Laet a traversé l'enfer : "Tu veux te donner à 100%, mais ça ne marche pas et tu ne sais pas pourquoi"

Ritchie De Laet s'est confié sur son problème. Il souffre d'une inflammation du côlon. Une maladie chronique appelée colite ulcéreuse.

Ritchie De Laet a vécu des derniers mois très compliqués au niveau sportif et surtout au niveau personnel. "Et c'était la vraie raison pour laquelle j'avais si peu d'énergie, j'étais fatiguée très rapidement et continuellement, pourquoi j'avais besoin de tant de suppléments pour fonctionner, pourquoi mes valeurs sanguines n'étaient pas bonnes...", confie-t-il à la Gazet van Antwerpen.

Cela a eu un grand impact sur sa vie. "Des crampes soudaines, des allers-retours urgents et fréquents aux toilettes... Je l'ai peut-être depuis l'âge de dix-huit ans. Je n'ai jamais su que ça avait un nom, que c'était quelque chose de chronique. Je pensais juste que je faisais quelque chose de mal, c'était soit mangé mal ou bu trop de bière ou quelque chose comme ça. (rires) C'est une maladie qui va et vient. Une fois c'est là, puis rien avant un moment, et encore c'est parfois très bénin, parfois très sévère."

Mais dernièrement, cela a commencé à menacer sa carrière. "Cela n'a jamais été aussi mauvais que ces derniers mois. C'est vraiment arrivé à un point où tout est devenu trop, dans le football et dans la vie de tous les jours. Vous voulez vous donner à 100%, mais ça ne va pas et vous ne savez pas pourquoi. De quoi me rendre fou. Il y avait des jours où je devais aller aux toilettes dix à quinze fois par jour. Être assis dans la voiture pendant plus de vingt minutes : je n'osais pas. La plus grande distance que j'osais parcourir était Zoersel au Bosuil aller-retour. Rien de plus. Juste de peur de devoir aller aux toilettes."