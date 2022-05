Sergio Gomez n'a pas l'intention de quitter Anderlecht : "Je veux rester, mais cela ne dépend pas que de moi"

Sergio Gomez pourrait bien être encore à Anderlecht pour l'été prochain. Un transfert de l'arrière gauche libérerait de l'argent pour acheter un nouvel attaquant. Mais si Anderlecht ne veut pas le perdre, il veut aussi rester.

"J'ai un contrat avec Anderlecht jusqu'en 2025 et ça ne me dérange pas de m'y tenir. Mon avenir ne dépend pas de la Ligue des champions ou de la Conference League la saison prochaine", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad. "Je me sens bien en Belgique et j'ai déjà beaucoup appris. Je veux rester, mais ça ne dépend pas que de moi. Je ne sais pas quelles options le club aura."

Parce que le club comptait beaucoup pour lui. "J'ai toujours cru en mes qualités. Je le savais : si un club me donne une chance de vraiment me montrer, je ferai mes preuves. Dans le passé, j'ai joué pour de grandes équipes, mais j'ai trop peu joué. Anderlecht m'a offert une porte de sortie. Étonnamment, Kompany me voulait comme arrière gauche alors que j'étais meneur de jeu, mais j'apprécie vraiment ce que ce club fait pour moi."

Au cours des dernières semaines, il a eu des problèmes à la fois avec les muscles abdominaux et l'aine. "J'ai joué tellement de matchs cette saison qu'un peu de surcharge fait sens, mais dans les Playoffs ou la finale de la Coupe, il est normal de cacher la douleur. Vous devez souffrir pendant un moment après un match aussi difficile, mais heureusement, je me suis senti mieux cette semaine à l'entraînement."