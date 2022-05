Fête du maintien : Le RFC Seraing sait ce qu'il risque

Des débordement ont eu lieu après la rencontre face au RWDM, le 30 avril dernier.

Il y a un petit peu plus d'une semaine, le RFC Seraing officialisait son maintien en D1A à la suite d'un partage acquis sur ses terres face au RWDM. Après la rencontre, de nombreux débordements ont eu lieu et les Métallos devraient commencer l'exercice 2022-2023 sans leurs supporters. Dans un communiqué paru en début de soirée, le RFC Seraing a annoncé avoir pris acte de la convocation du Comité Disciplinaire de l'Union Belge de football et mentionne les faits mis à charge selon le réquisitoire :

"Le club a pris acte de la convocation du Comité Disciplinaire de l'Union Belge de football pour les faits s'étant déroulés durant et après notre rencontre du 30 avril dernier face au RWDM. Selon le réquisitoire, les faits mis à charge sont les suivants : utilisation et jets de fumigènes et autres objets, envahissement du terrain, provocations envers les supporters de l'équipe visiteuse, bagarres suivant la fin de la rencontre.

Pour ces faits, il est requis une sanction d'un match officiel à domicile à huis-clos effectif, deux matches officiels à domicile à huis-clos avec sursis ainsi qu'une amende de 5.000€. Le club comparaîtra devant le Comité Disciplinaire par séance digitale le 17 mai prochain. Comme il l'avait indiqué au lendemain des faits, le club assumera sa responsabilité. Il condamne fermement ces incidents et veillera à prendre, tant que faire se peut, les mesures nécessaires à l'avenir pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Des réunions en ce sens se sont déjà tenues afin d'analyser la situation et d'y remédier " peut-on lire sur le site Internet du club.