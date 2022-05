L'infirmerie se vide à Marseille

Sampaoli peut souffler.

Nouvelles rassurantes pour les blessés de l’Olympique de Marseille. Entre les absents à Lorient (victoire 3-0) et les 4 joueurs contraints de sortir dimanche, le club phocéen pouvait craindre le pire. Mais d’après la radio RMC, tout va bien pour Amine Harit (pied) et Arkadiusz Milik (cuisse), qui devraient retrouver le groupe pour le déplacement à Rennes samedi (21h).

Tout comme Duje Caleta-Car (gêne musculaire), Gerson (cheville) et Bamba Dieng (cuisse), seulement victimes de "blessures modérées" selon l’OM. Si l’on excepte les joueurs indisponibles jusqu’à la fin de la saison (Balerdi, De La Fuente et Payet), seul l’attaquant Cédric Bakambu est réellement incertain pour ce week-end et le suivant. L’international congolais souffre d’une blessure à la cuisse qui nécessite des examens complémentaires.

Plus de peur que de mal pour les Marseillais, qui s’apprêtent à disputer un match décisif pour la 2e place de Ligue 1.