Les Zèbres auraient pu "tuer le match" à Genk: "Mais, sur base de la deuxième période, ils ont mérité leur victoire"

Le Sporting de Charleroi n'a pas démérité sur la pelouse du Racing Genk, mais a laissé passer sa chance en première période avant de craquer dans le quatrième quart d'heure.

Comme contre La Gantoise et lors du match aller contre Genk, Charleroi a mené dans le Limbourg, mais les Zèbres n'ont pas réussi à exploiter leurs occasions pour faire le break et ils se sont fait punir. "C'est une grande déception", regrettait Edward Still en conférence d'après-match.

"Notre première mi-temps a été très positive, on a été excellents dans le plan de jeu qu'on voulait mettre en place, on a eu l'occasion de tuer le match, mais on n'a pas su être suffisamment efficace pour le faire."

La percussion d'Ito, l'efficacité d'Onuachu

Après le 0-1, les Zèbres ont, en effet, eu de belles opportunités, mais le marquoir n'a plus évolué et le Sporting l'a payé en début de seconde période. La faute, en grande partie, à la percussion de Junya Ito à l'efficacité de Paul Onuachu. "Ito est rapide et il élimine extrêmement bien et Onuachu, quand le ballon arrive dans cette zone, on sait que c'est quasiment plié", analyse Edward Still.

"Il faut souligner la qualité de la prestation de Genk après le repos, ils attaquaient à huit joueurs par moment, ils ont mis des buts et ils ont eu de grosses occasions. Il faut être juste: sur bas de leur deuxième période, ils méritaient la victoire", reconnaît le coach du Sporting.