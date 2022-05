Mission accomplie pour Genk: "Maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire"

Genk a conservé ses chances de remporter les Europe Playoffs en s'imposant contre Charleroi, mais le plus dur reste à faire et Bernd Storck en est conscient.

C'est dans un contexte particulier qu'avait débuté cette rencontre pour les Limbourgeois et Bernd Storck n'a pas oublié de le rappeler à l'issue du match. "Juste avant de monter sur la pelouse, on a appris que la Gantoise avait gagné à Malines en marquant à la dernière minute, ce n'était pas facile à gérer."

"Pourtant, je trouve qu'on n'est pas mal rentré dans le match", estime l'entraîneur allemand. Mais le jeu genkois a manqué de surprise et de justesse en première période, ce que les Limbourgeois ont su corriger après la reprise. "Il fallait jouer un peu plus vite, mieux utilisé les transitions et les situations de un contre un et c'est ce qu'on a très bien fait", se réjouit Bernd Storck.

"Gagner contre Gand dimanche"

Au point de décrocher la victoire au terme d'un match spectaculaire. Mais le chemin vers l'Europe est encore long pour Storck et ses hommes. "Il fallait gagner contre Charleroi et on l'a fait. Maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire: gagner contre Gand, dimanche après-midi", insiste-t-il.

Pour remporter les Europe Playoffs, le Racing devra réaliser le six sur six contre Gand et à Malines, mais aussi espérer que les Buffalos s'inclinent contre Charleroi lors de la dernière journée des Europe Playoffs.