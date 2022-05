Tottenham domine Arsenal et s'adjuge le derby londonien

Les Spurs ont pris le dessus sur leurs rivaux Gunners (3-0).

Arsenal avait l'occasion de consolider sa 4e place et de faire un grand pas vers la qualification en Champions League. Il n'en fut rien.

Tottenham prenait l'avantage dès la 22e minute de jeu. Un superbe centre de Kulusevski - décidément un excellent transfert hivernal - semait la pagaille dans la défense d'Arsenal. L'arbitre sifflait penalty suite à une poussé de Cedric Soares sur Son. Harry Kane, sans problème, transformait l'essai.

⚽ Ouverture du score dans le derby Londonien ⚽

Suite à une poussée dans le rectangle, l'arbitre n'hésite pas une seule seconde et désigne le point de pénalty 😮

C'est évidemment Prince Harry qui s'en charge et c'est 1⃣-0⃣ pour Tottenham ! pic.twitter.com/qVOTPte1kO — VOOsport (@VOOsport) May 12, 2022

Cela tournait ensuite en eau de boudin pour les Gunners. Rob Holding se faisait exclure, suite à deux jaunes reçues entre la 26e et la 33e. Kane n'en demandait pas tant, et faisait le 2-0 quatre minutes plus tard. Le match était déjà plié.

2⃣-0⃣ | Arsenal dans la tourmente 😲

Première mi-temps cauchemardesque pour les Gunners, qui en plus d'être réduits à 10 suite à l'expulsion d'Holding, encaissent un deuxième goal signé Harry Kane 👑

La lutte pour la quatrième place est-elle relancée ❓ pic.twitter.com/XNkQzck3SM May 12, 2022

Tottenham n'attendait pas - du tout - longtemps pour enfoncer le clou. 68 secondes après le début de la seconde mi-temps, pour être exact. Son récupérait un ballon dont Kane venait d'être dépossédé et ajustait Ramsdale.

3⃣-0⃣ Heung-Min-Son met les Gunners au tapis avec ce troisième goal dès l'entrée de la deuxième mi-temps 🤯

C'est une balade de santé pour les Spurs qui maitrisent ce match de bout en bout ⚽ pic.twitter.com/pn13ALCKRY — VOOsport (@VOOsport) May 12, 2022

Arsenal, impuissant et sous les yeux de Lokonga cloué sur le banc, ne réagissait pas et laissait son ennemi juré enregistrer une victoire de prestige.

Tottenham relance la lutte pour la 4e place, en revenant à seulement un point de son rival londonien.