Un attaquant de D1 suisse intéresse plusieurs clubs belges

L'une des grandes révélations du championnat suisse pourrait bien rejoindre la Belgique.

Assan Ceesay (28 ans), attaquant du FC Zürich, a réalisé une superbe saison en D1 suisse avec 18 buts inscrits en 30 rencontres. Naturellement, le Gambien attire les regards. Et selon Tuttomercato, Ceesay serait suivi par plusieurs clubs de D1A. Des clubs belges, allemands et néerlandais auraient coché son nom sur leur liste estivale.

Ceesay est international confirmé (25 caps, 11 buts avec la Gambie). Passé par l'Allemagne, à Osnabrück, il n'y avait pas vraiment obtenu sa chance (11 matchs, un but) et avait dû attendre un prêt à Zürich pour s'épanouir. C'est cependant cette saison que l'attaquant a totalement explosé avec 20 buts toutes compétitions confondues.