Gaëtan Englebert : "Faire la différence en allant chercher des points à l'extérieur"

Ce samedi, le RFC Liège se déplacera à Dessel pour le compte de la troisième journée des Playoffs.

Le RFC Liège a pris un coup sur la tête en chutant à Dender mercredi dernier. Les Flandriens l'ont emporté 2-0 au Stade Van Roy face à leur unique rival pour la montée et dépassent ainsi les Sang et Marine au classement. "Il y avait de la déception car nous avons fait un bon match et que nous avons eu les possibilités pour prendre les trois points ou mener à un moment donné. Après leur premier but, nous avons encore essayé et obtenu une grosse possibilité pour égaliser", a confié Gaëtan Englebert en conférence de presse. "Nous n'avons pas le temps de nous poser des questions, il y a le prochain match à préparer qui est tout aussi important. Le résultat insatisfaisant est ainsi oublié", a précisé le T1 du matricule 4.

Les Liégeois ont toujours leur destin en main. "C'est encore long et il reste encore quatre matchs à disputer. Tout le monde joue le jeu à fond durant ce Tour final, les rencontres sont fort serrées. Le bilan des matchs à l'extérieur depuis le début de l'année civile ? C'est pareil pour toutes les équipes de la série, de bons résultats à domicile et de moins bons en déplacement. C'est là où il faudra aussi faire la différence en allant chercher des points lors de nos deux derniers déplacements", a conclu Englebert.