Belgique - Pays-Bas se déroulera dans un Stade Roi Baudouin comble

Le derby du Plat Pays se déroulera dans un stade plein à craquer !

L'Union Belge a annoncé que la rencontre de Ligue des Nations entre la Belgique et les Pays-Bas, qui se déroulera le 3 juin prochain, était sold-out. Le Stade Roi Baudouin sera donc rempli pour ce derby du Plat Pays, avec 42.000 supporters dans les travées. Les Diables Rouges et les Oranje ne s'étaient pas rencontrés depuis 2018 et un match nul 1-1.

Dans cette Nations League, la Belgique affrontera également le Pays de Galle et la Pologne.