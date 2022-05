Un accord aurait été trouvé entre le Barça et Robert Lewandowski

Le Polonais semble de plus en plus près du FC Barcelone.

Ces derniers jours, Robert Lewandowski ne cesse d'animer l'actualité des transferts. L'attaquant polonais aurait d'ailleurs signifié à ses dirigeants sa volonté de ne pas prolonger au Bayern de Munich. Lui et son agent Pini Zahavi auraient considéré les offres bavaroises comme insuffisantes.

Malgré ses grosses difficultés financières, le Barça serait de plus en plus proche d'attirer en ses rangs le deuxième du dernier Ballon d'Or. Selon la presse allemande et plus précisément Sport1, un accord aurait été trouvé entre les deux parties. L'on parle même d'un contrat portant sur 3 saisons. A noter qu'il ne s'agirait ici que d'un accord verbal. Le club a donc fait un grand pas dans son entreprise d'attirer le serial buteur, à voir si la tendance se confirmera...