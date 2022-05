🎥 Un entraîneur belge remporte la Coupe du Maroc

Ancien assistant d'Hugo Broos sur le banc de l'équipe nationale du Cameroun, Sven Vandenbroeck est à la tête des FAR Rabat depuis janvier 2021.

Le Belge vient de remporter la Coupe du Trône (Coupe du Maroc) avec la formation de Botola Pro 1 (D1 marocaine), face au Moghreb de Tétouan (3-0).

Le club met fin à 13 ans sans titre et devient le club le plus titré du Maroc dans la compétition (12).

