Ceulemans voit ce qui a fait la différence dans la course au titre : "L'expérience, un peu de chance et un très bon gardien de but"

De Caje va boire un coup si le Club de Bruges est champion aujourd'hui. L'icône du club, Jan Ceulemans, est à Majorque pour des vacances, mais il a donné son avis sur le dénouement du combat pour le titre. Antwerp 1-3 FC Bruges Revivre Résumé Ceulemans a également admis que l'Union méritait davantage. "Même s'ils ont très bien joué contre le Club deux fois et méritaient beaucoup plus", a-t-il déclaré à VTM. "L'Union a surpris tout le monde, ils ont fait ce que personne n'attendait d'eux. Du Club, tout le monde s'attend à un bon football avec beaucoup de victoires et de titres... À cet égard, l'Union méritait le titre, mais encore une fois : les Playoffs sont une toute autre affaire. " Ceulemans voit également ce qui a fait la différence dans le combat pour le titre. "Le Club finira par y arriver grâce à son expérience, un peu de chance et un très bon gardien de but." Lire aussi… Fin du suspense: le Club de Bruges est champion !



