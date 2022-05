Un joueur important de Boca Juniors accusé de tentative de meurtre et de violences sexuelles

L'attaquant colombien était dans le viseur du Club de Bruges l'été dernier, mais son club réclamait une somme très importante pour le lâcher.

L’ailier gauche de Boca Juniors Sebastiàn Villa est poursuivi par la justice argentine pour violences conjugales, violences sexuelles et tentative d'homicide après qu’une plainte ait été déposée contre lui, d’après les informations rapportées par La Nacion.

Les faits reprochés au Colombien de 25 ans remontent au 26 juin 2021, lors d’un barbecue où était présent d’autres joueurs de Boca. Selon la déclaration de la plaignante, le Colombien, qui était ivre au moment des faits, l’aurait "maltraitée » et « insultée" avant de l’agresser sexuellement et d’essayer de la tuer. "J'ai cru qu'il essayait de me tuer", a expliqué la victime dans sa déposition. La jeune femme aurait ensuite reçu 4800 euros pour ne pas porter plainte contre Villa, argent qu'elle a rendu à l'ailier colombien.